淡江大橋主橋塔圍堰漏水 公路總局下週完成修補

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）淡江大橋預計2024年通車，近日傳出主橋塔圍堰有裂縫因此進水，公路總局今天說，主要是受3月較多地震的波及而出現漏水情形，預計下週可完成修補，對工期影響不大。

公路總局目前正進行淡江大橋主橋塔開挖，近來有民眾發現鋼管圍堰中都是河水，擔心施工有問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局回應，主要是3月全台地震較多，淡江大橋的主橋塔P130下部結構鋼管圍堰受到波及產生裂縫，因每天有2次漲、退潮，3月30日在圍堰水平面下11公尺至14.5公尺間，發現有小滲漏，高低差造成的內、外水壓愈來愈大，施工單位先在圍堰內以注水方式平衡水壓，再進行裂縫修補，預計下週可完成，對整體工期影響不大。

淡江大橋興建經費新台幣211.94億元，採斜張橋設計，總長920公尺，主橋塔高211公尺，最大跨距可達450公尺，完工後可串聯北台灣地區的高快速公路，改善台2線竹圍段及關渡大橋交通壅塞問題。（編輯：陳政偉）1110409