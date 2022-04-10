中油持續吸收漲幅 11日起汽油持平、柴油漲1角

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（中央社記者曾智怡台北10日電）國內以穩定物價為優先，中油持續啟動油價平穩雙機制，11日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲新台幣0.1元；其中，發油量最大95無鉛汽油維持每公升32.5元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.9元。

中油今天發布新聞稿表示，油價受葉門內戰達成停火協議與國際能源署（IEA）宣布釋出1.2億桶戰備儲油等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌6.9美元，新台幣兌美元匯率貶值0.15元，國內油價依公式計算跌幅為4.67%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.1元及3.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.3元及2.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。

中油表示，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格不調整、柴油價格每公升調漲0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.1元及3.3元均由中油吸收，累計今年至3月底止，共吸收約46.9億元。（編輯：蘇志宗） 1110410