苗栗本土增2例 外縣市確診者接觸、足跡重疊延伸

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）苗栗縣今天新增2例COVID-19本土確診，分別是66歲男性案27504、50歲女性案27505，這2例分別與外縣市確診者接觸、足跡重疊而採檢陽性。

苗栗縣政府下午發布新聞資料表示，苗栗縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2例本土確診個案。

其中，案27505平時與丈夫在南庄鄉種植木耳，4月3日與北部確診者足跡重疊，9日自行使用居家快篩呈現陽性後通知衛生所，經PCR（核酸檢測）陽性。

苗栗縣府表示，案27505採檢後CT值19.7，已於醫院收治，她的丈夫PCR陰性，返家居家隔離；經疫調後匡列採檢60人，其中居家隔離7人、列自主管理53人。

苗栗縣府指出，案27505在7日曾到南庄衛生所，全所員工已匡列共21人，其中2名醫護人員列居家隔離，19人列自主管理，目前檢驗結果尚未出爐，南庄衛生所預防性暫停門診業務3天。

苗栗縣府表示，66歲男性案27504，CT值33.6，經疫調是到南部參加同學告別式時與外縣市確診者有接觸史，經疫調匡列外地工作家人1人，已轉介當地衛生局處理後續防疫工作。

此外，苗栗縣新增台中市、台北市確診者的足跡，包括三義鄉、銅鑼鄉、苗栗市、後龍鎮等地，均已完成接觸者匡列採檢、清消及餐飲業者自主停業。

苗栗縣府表示，已持續於大千綜合醫院及為恭醫院開設社區採檢站，若涉有確診者足跡重疊者可於4月10日下午1時至晚間5時前往PCR採檢。（編輯：戴光育）1110410