公教退撫新制 國立大學籲保障現制人員與選擇權

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（中央社記者許秩維台北12日電）立法院本週將審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正草案，國立大學校院協會今天呼籲，除了照顧新進人員，也應給現制人員保障與選擇新舊制的權利，讓高教攬才與留才並重。

國立大學校院協會今天發布新聞稿指出，行政院與考試院提出的公教退撫新制，民國112年7月1日後初任的公教人員將採取確定提撥制，由於個人退休金專戶和退撫基金脫鉤，不必面對退撫基金破產威脅，加上可自主管理投資，對日後高教攬才有助益。

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但國立大學校院協會也提到，官版草案排除現制人員轉入新制的機會，而台灣的教授薪資僅是鄰近國家的1/3到1/2，產業界更捧著高薪搶人，攬才留才已屬不易，年改更讓可用「高額穩定退休金」吸引人才的力道大減，未來又不允許現制人員結清年資帶到新制，恐讓高教人才流失更嚴重。

為同時顧及高教攬才與留才，國立大學校院協會呼籲，應留給現制人員選擇新舊制的權利，或給予增加學術研究加給等補助措施，減少新舊制造成的不公平性；新制也應考量納入雇主增額提撥的機制，讓高教攬才留才更靈活。（編輯：陳政偉）1110412