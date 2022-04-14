台北市40多歲女打AZ疫苗併發血栓 獲救濟金250萬

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（中央社記者江慧珺台北14日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組近日公布，台北市40多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症，獲救濟金250萬元，是目前COVID-19疫苗受害救濟核發非死亡個案的最高金額。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）3月24日再度開會審議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種受害救濟案，這次討論45案，其中7案核發救濟金。

7案分別為莫德納（Moderna）疫苗2案，救濟金分別為新台幣5000元與50萬元；5案阿斯特捷利康（AZ）疫苗，金額介於3萬元至250萬元。其餘38案皆不予救濟。

中央流行疫情指揮中心表示，核發250萬元救濟金的個案為台北市40多歲女性，這也是目前COVID-19疫苗接種受害救濟審議中，非死亡個案核發救濟金的最高金額。

依照審議會議紀錄，這名個案接種AZ疫苗後13天因頭暈、全身無力及頭痛等情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及D-dimer數值嚴重上升，且有腦靜脈竇血栓及肝靜脈血栓合併蜘蛛網膜下腔出血現象，符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現。

會議紀錄指出，這名個案過去無慢性病病史，也無任何疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，因此判定出現的症狀與接種AZ疫苗相關，因此核發救濟金250萬元。（編輯：管中維）1110414