中原大學爆群聚 大一生局部停課改線上

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（中央社記者葉臻桃園15日電）中原大學發生群聚案、全校停課中。校方今天表示，由於染疫宿舍住宿生大多為大一生，將針對大一學生實施預防性局部停課、改採線上課程，這項決議已獲教育部同意。

根據桃園市政府教育局網站公告，中原大學受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全校延長停課至4月17日，4月18日復課。

中原大學今天下午發布新聞稿表示，為預防宿舍潛在性個案群聚感染，今天經全校防疫會議開會決議，將針對大一學生實施預防性局部停課、改採線上課程，大一課程全面採行線上授課，大一生若是修習非一年級課程則得請防疫假，實施日期自4月18日至4月23日。

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中原大學表示，目前分別有一間男生宿舍及女生宿舍已有確診個案，住宿者主要是大一學生，經快篩仍有後續個案出現，為預防宿舍潛在性個案群聚感染，因此這兩間宿舍將暫時清空、停止供宿至4月23日，並進行全面消毒。至於宿舍境外生或暫無臨時住處者，則由校方協助調查及安排住宿事宜。

中原大學表示，由於教育部日前甫放寬暫停實體課程實施標準，因此對於公布實施此次大一學生預防性局部停課措施，中原大學已事先請示教育部並獲口頭表達同意實施，希望透過更積極的作為，阻斷疫情在校園中擴散。（編輯：陳政偉）1110415