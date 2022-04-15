因應疫情 新竹縣多所學校補習班暫停實體授課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣多所學校因疫情實施非實體授課，計有1所高中、2所國中、9所國小、9間補習班及2間幼兒園因有確診者，分別實施全校或班級非實體授課。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府提供新聞資料指出，仰德高中2名學生確診，全校停課至18日。國中部分，竹北市成功國中1名學生確診，班級停課至17日。新豐鄉忠孝國中1名學生確診，班級停課至21日。

國小部分，竹北市六家國小1名學生、博愛國小1名學生確診，班級分別停課至24日及22日。而新豐鄉松林國小也有1名學生確診，班級停課至22日、山崎國小2名學生確診，2個班級停課至22日、新豐國小1名學生確診，班級停課至21日。

新埔鎮北平華德福實驗學校1名學生確診，班級停課至23日。芎林鄉芎林國小1名學生確診，班級停課至22日。湖口鄉新湖國小因1名學生和1名老師確診，全校停課至18日、信勢國小1名學生確診，班級停課至21日。

補習班部分，竹北市育澤補習班因六家國小確診學生就讀，其中1個班停課至24日。另經疫調，增1班進行採檢。竹北市華聖頓美語班因博愛國小確診生就讀，停課至21日。竹北市極上塾成功分校補習班因成功國中學生確診，停課至16日。

新豐鄉小狀元補習班因山崎國小2學生確診，停課至22日課。新豐鄉牛津補習班因新豐國小確診生就讀，班級停課至21日。新豐鄉學府補習班班級也停課至22日。

芎林鄉冠希補習班因芎林國小確診個案，停課至18日。湖口鄉佳欣補習班1名學生確診，班級停課至21日。湖口鄉弘承補習班因新湖國小確診個案，班級停課至18日。

幼兒園部分，竹北市紐約幼兒園1名幼生確診，班級及接觸班級共2班，停課至18日。新豐鄉聚集德非營利幼兒園因8名同班幼生確診，班級停課至21日。（編輯：郭諭儒）1110415