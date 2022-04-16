台南一中歡慶建校百年 期許為下一個百年扎根

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）國立台南一中今天歡慶建校百年，前總統陳水扁、前立法院長王金平、前中央研究院長翁啟惠等校友也都出席慶祝大會，期許母校為下一個百年扎根。

台南一中今天歡慶建校百年，慶祝活動排滿一整天，從上午群英堂慶祝大會開跑，頒發第15屆校友傑出成就獎，緊接著是沈光文銅雕、「竹圍成蔭」紀念藝術牆、新建紅樓景觀揭幕等，直到晚上校友聚餐晚宴。

台南市長黃偉哲雖非校友，也到場同慶，頒發「一中家族」獎項給三等親內有最多人就讀南一中的2個家族，以鼓勵台南一中精神的傳承。

台南一中知名度甚高，出了不少有名校友，包括國際導演李安、金曲歌王謝銘祐、抗煞英雄李明亮、冠狀病毒之父賴明詔、統一職棒董事長凃忠正、桌球國手江宏傑等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南一中校長廖財固表示，竹圍百年，不只要傳承台南一中百年精神與基業，更要為下一個百年扎根。未來將持續以菁英的一中、全人的一中、領袖的一中、永續的一中及國際的一中為願景，讓未來一中人繼續無畏無懼的築夢、逐夢、圓夢。

台南一中毗鄰成功大學和台南車站，日治大正11年（1922年）創建，原名「台南州立台南第二中學校」，1945年第2次世界大戰後，國民政府接收在台教育，校名更為「台灣省立台南第一中學」，2000年精省後，更名為「國立台南第一高級中學」。（編輯：謝雅竹）1110416