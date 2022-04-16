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疫情導致技能競賽選手無法參賽 勞動部將辦補賽

2022/4/16 16:53
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）第52屆全國技能競賽分區賽18日起將於北、中、南3個分區同步陸續展開，勞動部今天說，考量有選手可能因COVID-19防疫管制無法參賽，將擇期辦理一次補賽，維護選手參賽權益。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿，宣布因應國內本土COVID-19疫情升溫，全國技能競賽分區賽將針對受影響選手採行補救措施。

發展署表示，第52屆全國技能競賽分區賽18日起將於北、中、南3分區同步陸續展開，分別由青少年組、青年組選手陸續登場，共有選手3425人參賽，包含北區1341人、中區1101人、南區983人。

其中北區因受競賽場-萬能科大競賽場停課影響，原訂於18日至20日辦理的青少年組7個職類競賽，將順延一週至25日至27日在原場地辦理。

發展署指出，考量提名單位投入資源用心培育選手，選手辛苦訓練多時，不該因疫情剝奪一展長才機會，為了落實防疫，兼顧選手權益，將於原賽程辦理完後，另擇期辦理一次補賽。

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發展署表示，只要參賽的個人或團體組其中一名選手為確診者，或「具感染風險民眾追蹤管理機制」中屬「居家隔離」、「居家檢疫」、 「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者，或者是競賽當日有發燒症狀，複檢仍有發燒情形者，因受防疫管制導致無法如期參賽，都可申請參加補賽。

發展署說，而補賽成績將採增額（併列）名次方式辦理，不影響正式賽的排名及原獲獎選手權益，以兼具公平性。（編輯：張芷瑄）1110416

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