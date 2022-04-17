國旅券期限只剩2週 使用率約6成

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（中央社記者余曉涵台北17日電）國旅券使用期限到4月底，期限只剩下2週，根據交通部觀光局最新統計，國旅券使用率約60%，提醒民眾要趕快使用。

搭配振興五倍券，交通部推出國旅券，根據最新統計，國旅券已使用142萬張，使用率約60%。

觀光局表示，目前已帶動至少268.6萬人出遊，以每人每次平均國旅支出新台幣2433元推估，已帶動旅遊及周邊產值達65.4億元。

由於國旅券的使用期限只到4月底，觀光局呼籲民眾儘速使用國旅券，並推出抽獎加碼活動。

觀光局表示，只要民眾使用國旅券就符合抽獎資格，有機會將最大獎Gogoro騎回家。除此之外，旅宿業也推出加碼優惠，使用國旅券住宿，有機會獲得五星飯店住宿券。

旅遊業者也祭出晚鳥優惠，Klook推出國旅券「買千送兩千、最高送萬元」的超殺加碼優惠，同時祭出使用國旅券，免錢就能雙人玩主題樂園，或是僅需銅板價就能入住特色飯店。

KKday祭出「1元出發玩台灣」回饋活動，消費者只要使用國旅券購買樂園門票、登島體驗、戶外景區1日遊等限定商品，就能以1元下單。

雄獅旅遊即日起加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，優惠範圍涵蓋全台及離島地區，旅客只要使用國旅券訂購指定團體行程，2至多日遊商品可享第2人立即省1000元折扣，1日遊行程也可享買1送1的超值優惠。

台北時代寓所則是推出「國旅、五倍券晚鳥優惠」活動，4月底前在官網或電話預訂適用專案，並在4月30日前完成入住，結帳時使用國旅券或紙本五倍券旅客，即可享有第2晚或同日入住的第2間房費折扣。

義大皇家酒店推出平日入住只要使用任一張紙本振興五倍券或是國旅券，不限面額，都可享有升等入住面對摩天輪、且含2張大床的豪華家庭房。（編輯：張雅淨）1110417