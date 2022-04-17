美國胡桃日 AIT全甜點套餐展現食材多種風情

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（中央社記者屈享平台北17日電）4月14日是美國胡桃日，美國在台協會（AIT）當天舉辦一場以美國胡桃為主角的餐宴，由亞洲最佳甜點主廚賴思瑩以9道甜點構成，充分展現了胡桃多種風情。AIT處長孫曉雅希望利用這個機會，讓台灣民眾進一步認識美國農產品潛力。

去年台灣進口美國堅果近1萬2000噸，創下歷史新高。AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，除了消費者熟悉的杏仁、核桃、開心果之外，「胡桃」這個陌生品項異軍突起，成長幅度高達70%，台灣也成為美國胡桃在亞洲的第3大市場。

4月14日是美國胡桃日，AIT農業貿易辦事處主任史安莉（Emily Scott）心血來潮，想了一個全胡桃甜點套餐的點子，希望向廚師與業者展現胡桃作為食材的豐富性格。這是項非常艱難的任務，不過準確地落在米其林二星餐廳「態芮」的甜點主廚賴思瑩身上。

賴思瑩的9道甜點不但是正餐，同時也以各種角度詮釋美國胡桃。餐前麵包利用了胡桃麵包搭配胡桃奶油；佐餐部分的紅茶，看似普通，實際上是將炒至上色的胡桃冷卻後，加入阿薩姆茶葉以及馬告熱泡萃取出精華；接下來是將胡桃烤至上色後，加入焦糖、酸櫻桃果醬以及果凍，以甜點呈現美式早餐的花生醬果醬三明治，精緻而充滿巧思。

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胡桃油冰淇淋、煙燻胡桃佐焦糖蘋果、烤胡桃棉花糖...這套全甜點套餐將胡桃用於零食、醬汁、飲品，甚至直接入菜。孫曉雅在餐會中說自己是美國胡桃鐵粉，南方外婆家就種著胡桃樹，每年都會收到外婆寄來的胡桃，再和媽媽一起撬開做成甜點，她自己也會在重要節日，以家族食譜親手製作經典的德州胡桃派。

美國是世界上最大的胡桃生產國，胡桃也是唯一在美國土生土長的堅果。AIT農業貿易辦事處進一步表示，胡桃營養價值極高，有著高油脂與濃郁奶油風味，不論全顆去殼、碎粒、磨成粉，甚至榨油，希望可以引發業者靈感，開發出台灣消費者喜愛的零食與甜點。（編輯：張雅淨）1110417