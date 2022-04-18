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台鐵自強號有1.5公尺蟒蛇 消防員捕獲追查來源[影]

2022/4/18 12:08（4/18 12:50 更新）
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台鐵272次苗栗到花蓮PP自強號18日行經瑞芳站附近時，車廂突然出現一條長約1.5公尺的球蚺，宜蘭縣消防局派員處理後，已由縣府農業處帶回。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月18日
台鐵272次苗栗到花蓮PP自強號18日行經瑞芳站附近時，車廂突然出現一條長約1.5公尺的球蚺，宜蘭縣消防局派員處理後，已由縣府農業處帶回。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月18日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）台鐵272次苗栗到花蓮PP自強號今天行經瑞芳站附近時，車廂突然出現一條長約1.5公尺球蚺，列車靠宜蘭站時由消防員捕抓，台鐵正釐清事發原因。

宜蘭縣消防局上午獲報，台鐵一列自強號列車上出現蛇，列車上午9時30分時停靠於宜蘭火車站第二月台，請派員協助。

消防局表示，經消防員前往處理後，在列車內捕獲一條長約1.5公尺的無毒球蚺（音同然），已由縣政府農業處帶回。

台鐵宜蘭運務段表示，272次自強號在上午8時19分時，列車長於第12車接獲旅客反映，車廂車頂處驚見一條蟒蛇入侵，台鐵緊急疏散旅客到其他車廂，宜蘭站也立即通知消防局待列車進站後上車處理。

運務段指出，經消防員捕抓後，解除警報，列車延誤約8分鐘。至於外界質疑是否乘客攜帶上車後脫逃的寵物蛇？這部分仍待調查。

運務段表示，據鐵路法規定，除依法令規定外，未經許可或未依鐵路機構規定攜帶動物進入站區或車廂，不聽勸阻者，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1110418

台鐵272次苗栗到花蓮PP自強號18日上午發現有蛇出沒車廂。（讀者提供）中央社記者余曉涵傳真 111年4月18日
台鐵272次苗栗到花蓮PP自強號18日上午發現有蛇出沒車廂。（讀者提供）中央社記者余曉涵傳真 111年4月18日
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