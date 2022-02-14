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菊池氏龜殼花大雪山現蹤 國內無血清應冷靜避開

2022/2/14 17:40（2/15 09:25 更新）
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大雪山國家森林遊樂區近期發現有菊池氏龜殼花出沒，由於台灣目前沒有此種蛇類的血清，東勢林區管理處提醒，山友若遇到應冷靜退開或以登山杖輕撥閃避。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月14日
大雪山國家森林遊樂區近期發現有菊池氏龜殼花出沒，由於台灣目前沒有此種蛇類的血清，東勢林區管理處提醒，山友若遇到應冷靜退開或以登山杖輕撥閃避。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）大雪山國家森林遊樂區近期發現有菊池氏龜殼花出沒，因台灣目前沒有此種蛇類的血清，東勢林區管理處提醒，山友在登山時，應小心注意，若遇到冷靜退開或以登山杖輕撥閃避即可。

東勢林管處今天發布新聞稿表示，大雪山國家森林遊樂區位於海拔2000公尺以上，氣候寒冷較少有蛇類出沒，但歷年來仍有不少有蛇類在此出現，最常見的就是菊池氏龜殼花和台灣赤煉蛇，其次也有梭德氏帶紋赤蛇、環紋赤蛇、龜殼花、瑪家山龜殼花（舊名阿里山龜殼花）和赤尾青竹絲的蹤跡。

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其中，菊池氏龜殼花是台灣特有種蛇類，移動緩慢體型小，喜愛在海拔2000公尺到3500公尺的高山上出沒，個性溫和不會主動攻擊人，但台灣目前沒有此種蛇類的血清，山友在登山時應小心注意，冷靜退開或以登山杖輕撥閃避即可。

東勢林管處呼籲，如在山上與蛇相遇，應保持冷靜，往反方向退開，也可等待蛇自行離開，減少對蛇的干擾，必要時才用登山杖等工具輕輕撥開即可，不要打擾或傷害牠。（編輯：黃世雅）1110214

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