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驚蟄萬物甦醒 台東男遭毒蛇咬傷送醫打血清

最新更新：2020/03/06 17:06

（中央社記者盧太城台東縣6日電）節氣正值驚蟄，代表萬物甦醒。台東縣一名黃姓男子今天遭眼鏡蛇咬傷後，制伏蛇並交給消防人員。台東縣消防局指出，若遭蛇咬不鼓勵抓蛇，最好能拍下照片，才能準確使用血清。

昨（5）日起24節氣進入驚蟄，代表萬物甦醒。台東縣消防局表示，這2天台東蛇類明顯增多，尤其是毒蛇類的眼鏡蛇、鎖鏈蛇也較往常多。

台東縣消防局關山大隊指出，中午接獲民眾通報，指有民眾遭眼鏡蛇咬傷，需趕緊前往醫院施打血清。救護車立即出動趕往現場，救護人員一邊趕路還一邊確定關山慈濟醫院目前血清情況。

救護車抵達現場時，看見一男子手拿麻袋說「咬我的蛇在這裡」，救護人員見狀立即將男子送到醫院，施打血清。

遭蛇咬的黃姓男子表示，中午他工作快結束時，忽然左手食指一陣痛，仔細看原來地上有一隻眼鏡蛇，約1米20公分長、將近成人手臂粗，他忍痛制伏蛇後，放進麻袋內交給消防人員處理。

關山消防大隊長孫揚文指出，昨天驚蟄台東雖未見打雷及下雨，但許多動物逐漸活耀，尤其是蛇類，萬一遭蛇咬不鼓勵抓蛇，但最好拿起手機拍下蛇照片，可供醫生打血清參考，若沒手機也要記得蛇的樣式，這樣才能準確使用血清，避免誤判。

衛福部台東醫院藥劑科主任范龍昇表示，台東是鎖鏈蛇的大本營，如果遭鎖鏈蛇咬傷一定要送大醫院，台東醫院有包含鎖鏈蛇在內的6大毒蛇血清。（編輯：戴光育）1090306

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