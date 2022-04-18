率團隊到越南義診20年 鄭勝峯獲頒美外科學院志工獎

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義大醫院整形外科醫師鄭勝峯（圖）從2002年起長年帶團隊到越南義診，獲美國外科學院「國際志工獎」肯定。（義大醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）醫師鄭勝峯從2002年起長年帶團隊到越南義診，獲美國外科學院「國際志工獎」肯定。相信施比受更有福的他，也用畫筆紀錄醫師堅守崗位的身影，盼讓後輩理解「醫者父母心」的重要。

曾當選美國外科學院院士、獲得美國整形外科醫學會「國際訪問學者獎」的義大醫院整形外科醫師鄭勝峯，是義守大學「生物技術與化學工程研究所」博士班畢業的傑出校友。鄭勝峯從醫至今幫助了將近5000名病人，從2002年開始，他更每年帶著團隊前往越南義診，若不是近2年遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，幾乎年年都不曾中斷，長期投入心力於醫療資源貧困國家。

今年，鄭勝峯獲頒美國外科學院「國際志工獎」，成為獲此肯定的全台第一人。義大醫院透過新聞稿公佈這項喜訊。

擁有精湛的醫術、視病如親的同理心的鄭勝峯，帶給許多病患與家屬溫暖的力量，也常在義守大學與青年學子分享人生經驗。他說，自己很喜歡與年輕人互動，透過交流將醫生最需具備的「同理心」傳達給醫界未來的新血們。

除了醫術精湛、樂於行善、熱心分享，鄭勝峯也是義大醫院繪畫社的成員，從2013年投入繪畫創作世界，用畫筆發揮外科醫師的細膩與精準。正在義大醫院藝術迴廊中展出的26幅畫作中，鄭勝峯的作品就占了6件，畫作有著的光影變化帶來層次分明的立體感，細膩拿捏轉角處的明暗、人物臉龐的光線等細節。

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鄭勝峯認為，藝術創作可以表達寫實的一面，也可以加入天馬行空的想像，但最重要的是透過畫作傳達正能量。因此他也藉畫筆紀錄自己作為醫者的心得，包括描繪全球疫情衝擊下醫護人員全副武裝、堅守崗位為病患插管治療的身影；他也將自己在越南為孩童進行唇顎裂手術後、抱起孩童的紀念性照片變成畫作，希望讓更多醫界後輩能理解「醫者父母心」的重要與付出。

獲得美國外科學院「國際志工獎」肯定，鄭勝峯謙虛的說，自己堅信「施比受更有福」，持續到越南義診，不只要幫助當地的孩童，更希望能透過自身力量及台灣豐沛的醫療資源，培育越南的種子醫生，才能為醫療資源貧困的國家帶來真正的影響力、幫助更多人。（編輯：黃世雅）1110418