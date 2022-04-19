食農教育法通過 農委會：設推動會促進全民參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會表示，今天立法院三讀通過「食農教育法」草案，包含農業永續、糧食安全、農產品價格平穩等議題，並將編列預算、整合各部會設立食農教育推動會，積極推展食農教育。

農委會今天發布新聞稿指出，「食農教育法」共計20條，重點有7項。首先要設立食農教育推動會，由農委會作為行政幕僚，整合各部會、學者專家及民間團體，共同推動食農教育，每年至少召開2次會議。

重點二為「國民穩定取得糧食」，在全球貿易自由化、氣候變遷的時代，易發生糧食供應不穩定及價格劇烈波動，政府應致力於國民取得價格穩定、安全、營養且足夠的糧食，並強化國民對國產農業及產品的認同。

重點三為「增進國民健康」，政府應依人民各年齡層，以及不同宗教、區域、族群、文化飲食習慣的營養及飲食建議攝取基準，推廣食農教育。

重點四為「支持在地農業」，用全民力量支持在地經濟及農業發展，政府機關（構）、公營事業機構等辦理各類會議及活動應優先採用在地生產的農產品，或是以其為主要原料的食品。

重點五為「推動地產地消、減少食物浪費」，政府應輔導研發、製造、銷售以在地生產的農產品為主要原料的食品，並鼓勵標示原產地至縣市或鄉鎮名，以及優先輔導食品業者、餐飲業者實踐在地農產品消費、減少食物浪費、食材減量及減少剩食。

重點六為「強化飲食與農業之連結」，鼓勵有意推動食農教育的團體，利用在地食材供應團體膳食、提供農業生產及國產品消費資訊；並鼓勵國民參與各種教育活動，協助各級學校及幼兒園優先參與食農教育課程活動。

重點七為「寬列預算」，主管機關及目的事業主管機關應寬列預算，積極推行食農教育相關事項。

農委會表示，未來將積極推展食農教育各項工作，並與各中央部會合作，偕同各地方政府，透過橫向串聯以及垂直整合，引動民間非營利組織及各公民團體共同推動，促進全民共同參與。（編輯：張雅淨）1110419