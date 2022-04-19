居家照護者叫外送遭刁難 陳時中籲將心比心

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）近日傳出大樓管委會拒絕讓外送員上樓替居家照護者送餐，引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天呼籲將心比心，不然逼確診者出來拿、風險更高，強調將訂定指引。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，不僅居家隔離人數大增，全台各縣市也將於一週內啟動居家照護，但近日卻傳出有居家照護者叫食物外送時，大樓管委會拒絕讓外送員上樓，引發爭議。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，被匡列或隔離民眾已經無法出門，外送員只要適當登記，對於公寓大樓也不會造成風險，希望民眾將心比心、給個方便，否則逼得確診者跑出來拿，風險恐更高，未來會和相關單位研議訂定指引。

新北市疫情嚴峻，不少陽性個案遲遲等不到衛生局通知下一步該怎麼做，外界也好奇同住家人這段期間可否外出。

陳時中表示，已確診者即便還在等待衛生局後續通知，仍建議在家要一人一室，同住家人若沒症狀、尚未被匡列，雖然沒禁止外出，仍建議不要有太多活動。

他指出，這段期間因確診個案大增，若衛生局來不及通知或通知略有延誤，請民眾先自主應變，盡量維持一人一室靜候通知。

因應居家照護個案大增，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天也公布藥師送藥到府規定，外界好奇，若確診者在花蓮等偏鄉，當地藥師該如何因應。

黃金舜表示，藥師公會會與偏鄉、原民部落協商，請當地藥師公會幹部協助，例如有些只有一人的藥局，在送藥時間上比較難以調度，會請其他藥局藥師支援，確保藥師務必親自送藥。（編輯：張雅淨）1110419