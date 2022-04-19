高雄添63例 團體辦年會3確診擴大採檢200人

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄今天新增63例COVID-19本土確診，其中原確診者的密切接觸者有38例最多，主要為同住親友、餐飲娛樂、職場及高風險場域等，另有團體舉辦的年會已有3人確診，擴大採檢中。

陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，原本中央公布高雄有64例確診個案，其中1例後來歸為其他縣市個案。63例中，9例隔離期間陰轉陽、16例有外縣市旅遊史、38例密切接觸者。

陳其邁說，38例密切接觸者中，又可分為同住親友18例、餐飲娛樂9例、職場環境8例及高風險場域3例。也就是說，確診者可能無症狀或輕症，沒有就醫，與同住親友接觸、到密閉辦公處所或脫下口罩的餐飲處所等而造成傳染。

陳其邁說，預防傳播鏈進入家庭或職場等處所，就是要戴口罩、做好個人防護，有症狀就休息不要跟親友去唱歌，有旅遊史可去快篩及減少到高風險場所。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，外縣市旅遊史16例中，台北4例、台中1例、嘉義4例、屏東5例、澎湖2例，多因工作或旅遊等因素到外縣市，與確診者足跡重疊或涉足風險熱點，其中有1例曾參加台北小巨蛋張惠妹演唱會。

潘炤穎說，高風險場域除了餐廳、KTV等場所，今天新增確診者中，有在網咖與不相識的外縣市民眾處同一空間而染疫。另有3名確診者16日曾出席在漢來大飯店舉辦的團體年會，與會200多人均匡列採檢中。

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高市府也公布確診者足跡，包括高鐵、台鐵、漢來大飯店、十全市場、瑞興市場、國民市場、三和市場、鳳農果菜市場、英明黃昏市場、莒光菜市場、IKEA宜家家居餐廳、7-11月美門市、好樂迪KTV建工店、小港機場、高雄大遠百等。

潘炤穎說，交通運輸工具、市場、餐飲、百貨等處所都要留意，做好個人防護措施，盡量不要拿下口罩，聚會及大型飲宴等起身要戴口罩。（編輯：郭諭儒）1110419