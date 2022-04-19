質疑第3劑政策施行倉促 業者籲陳時中體驗健身房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北19日電）台灣民眾黨立委蔡壁如、高虹安今天偕多名健身房業者舉行記者會，呼籲進出健身房接種第3劑政策應有配套。健身房業者也表示，健身房與八大行業畫上等號令人難過，盼衛生福利部長陳時中親自前往健身房運動。

中央流行疫情指揮中心近日宣布第3劑疫苗強化新規定，外界質疑納入健身房等不合理。蔡壁如、高虹安今天偕黨籍議員參選人陳思宇、陳世軒、張仲翹及多名健身房業者舉行「防疫要雙贏，不要急就章」記者會，要求政府提出健身房納入第3劑的配套。

蔡壁如表示，許多健身房業者陳情，雖然願意支持政府推行第3劑疫苗政策，但感到相當委屈，因為健身房總是最晚開放但限制最多的場所。

高虹安指出，今年3月1日因為疫情趨緩，許多場所解除限制，雖然4月1日重新提出口罩要求，但民眾與業者都相當配合，要求政府提出政策前應做好相關調查，而非自顧自頒布措施，造成民眾與業者困擾。

新北市健身房商業同業公會理事長周慶安表示，根據調查，約有30%健身房會員沒有接種第3劑；健身房很想要推廣落實疫苗接種，但指揮中心上週公布後22日就要執行，時間過於倉促，盼政府能有配套措施。

周慶安表示，健身房明明是健康揮灑汗水的地方，很難過健身房在這段期間與八大行業掛上等號，呼籲政府應讓喜歡運動的人保有舞台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市健身房商業同業公會理事長林紀甫表示，很多業者去年自主停業，整整4個月沒有營業，不少業者苦撐，經營得很辛苦；其實健身房業者很願意配合防疫政策，但應給予足夠時間與配套。

健身工廠公關經理吳幸樺說，第3劑政策一出後，許多會員頻頻詢問退費請假，工作人員應接不暇；疫情日前趨緩時，民眾有報復性出遊，但沒有報復性健身、運動，許多業者營業仍低迷，盼邀請陳時中前往運動，現場了解健身房都有落實防疫規定。（編輯：林興盟）1110419