教團不滿確診師仍須遠距教學 教部：學校可請代課

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（中央社記者許秩維台北19日電）全中教今天表示，有多所學校要求確診或被匡列居隔教師，仍須對在校學生進行遠距教學；教育部回應，學校可採調課處理或遴聘合格人員代上實體課。

全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續升高，教育部14日公告新修訂的暫停實體課程實施標準，其中提到在學校暫停實體課期間，教職員生以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學。

但全中教發現多所學校在未暫停實體課的情況下，要求確診或被匡列居家隔離教師，須對在校實體上課的學生進行遠距教學，整班學生在教室內且無師長管理下，自行觀看教師講課，不僅學習品質堪憂，也讓教師憂心學生於課堂期間擅自跑出教室的安全問題。

若教師確診或被匡列「密切接觸者」需進行隔離，全中教認為，基於維護學生權益及校園安全考量，應優先以代課方式，對在校學生進行實體課程，若實體代課師資量能負荷不了時，才能彈性處理，若要求教師遠距授課，此舉罔顧教師人權。

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教育部晚間透過文字回應，學校授課班級如未停止實體課，而任課教師經衛生單位疫調與風險評估，具感染風險於居家隔離期間，其課務可由學校以遠距教學、調課方式處理，或由學校遴聘合格人員代課（實體課）並核支代課鐘點費。

教育部提到，學校如採遠距教學，可依高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點，排定教師擔任遠距教學科目的合作教師，協助班級經營，維持有效教學。（編輯：張芷瑄）1110419