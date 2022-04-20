融合教育私中不缺席 北中南63師受訓

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教育部111年度分北、中、南3區舉辦特教研習班，規劃108小時，分成特教運作實務、社會技巧、學習策略3大主題，以私校教師優先，共有63名（含公私立）教師參與。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月20日

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（中央社記者陳至中台北20日電）融合教育近年成為主流，身心障礙學生和普通學生一同學習，更能融入社會。教育部今年分北、中、南3區舉辦特教研習班，以私校教師優先，共有63名（含公私立）教師參與。

教育部今天發出新聞稿指出，111年度身心障礙類特殊教育研習班規劃108小時，分成特教運作實務、社會技巧、學習策略3大主題，共有為期6個月的課程，研習方式採一半線上、一半實體方式，今年共有63名高中職教師報名（含公私立）。

教育部指出，研習課程以普通班身障生會遇到教學、輔導和行政庶務為主，邀請專家學者協助教師處理各種生活和學習上的困境。台灣的特教法規發展、個別化教育計畫（IEP）如何執行等，透過循序漸進的方式，讓教師瞭解如何考量身障生的個別差異，合理調整課程內容。

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融合教育是讓身心障礙學生在普通班級一同上課，多以輕度障礙為主，政府推動12年國教後，在高中職階段提供更多機會，鼓勵學生增進學習、生活和職業能力，而私立學校也共同協助安置。

根據教育部最新統計，108學年度高級中等教育階段共有近2.4萬名身障生，其中3425人在特教學校學習，其餘2萬餘人則安排在各高中職的普通班、集中式特教班、分散式資源班（大部分課程在普通班，部分時間到特教班）。（編輯：陳政偉）1110420