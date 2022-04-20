強化電商循環包裝生態圈 全家拚年底全數導入回收站

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（中央社記者曾智怡台北20日電）網購商機蓬勃，凸顯循環包材重要性，全家便利商店今天宣布，將與循環包裝業者深化合作，在6都、近3000間店導入「循環包裝回收站」，拚年底擴展至全台店舖，強化電商循環包裝生態圈。

環境永續不僅是全球議題，更是企業永續經營重要指標，零售業者善用全台布點綿密特性，紛紛化身綠色消費平台，響應減塑、減碳、惜食概念。

全家今天發布新聞稿表示，規劃與循環包裝社會企業PackAge+配客嘉合作兩大計畫，首波在上半年於全台6都、近3000間店推動「循環包裝回收站」服務，消費者可將使用後的配客嘉循環包裝，拿到就近店舖櫃台回收，並預計年底前擴展至全店。

第2波則預計將配客嘉循環包裝導入會員APP「全+1商城」、「全家行動購」，提供會員紙箱和塑膠包裝的替代包裝新選擇，強化電商循環包裝生態圈。

此外，全家「永續杯循環站」服務將於今年擴展至全台400間店舖，達總店數的1成，超前達標環保署的5%循環杯政策。全家更將於部分店舖展開冰飲封口機測試，透過封膜取代冰飲杯蓋，預計每杯可減少達54%的塑膠量。

超市龍頭全聯也與地方環保局合作實踐循環減塑學，目前在台北南港旗艦店與松山健康店放置「茄紙袋自動租借機」，鼓勵消費者購物時使用自備環保袋；統計至3月底，已累計租借近1500個茄紙袋；同時也在高雄左營海總店、三民陽明店放置保特瓶回收機，已累積逾11萬個寶特瓶回收量。

響應政府循環杯政策，全聯表示，未來計畫在部分門市推出「循環杯自助歸還站」，提供消費者歸還循環杯的便利性。

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另外，全聯2017年開始推廣雲端發票，根據統計，去年門市雲端發票占比近39%，一年就減少1.65億張發票列印，節能減碳效益顯著；自全店印花集點活動推出「數位印花」後，目前已發放超過2億枚數位印花，若用紙本貼紙的長度換算，等於節省超過9000棟台北101大樓高度。

為珍惜食材避免浪費，萊爾富2020年11月起推出「萊爾富惜福食堂」，將到期前6小時的鮮食品推出7折價格優惠。萊爾富表示，根據統計，門市鮮食的報廢損失平均降低約10%，且帶動鮮食銷量約15%成長；今年3月起，除了鮮食品項外，也將麵包品項列入惜福食堂，提供消費者更多元選擇。（編輯：黃國倫）1110420