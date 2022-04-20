嘉義鐵路高架化環評過關 補耐震結構

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（中央社記者張雄風台北20日電）交通部規劃嘉義縣民雄鄉頂寮路平交道至民雄段鐵道高架化，環評案今天於環評大會審查，經環委建議、開發單位承諾加強耐震結構、韌性設計後，本案建議補充修正後通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第418次會議，審查「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」。

開發單位交通部鐵道局表示，本計畫範圍北起嘉義縣民雄鄉頂寮路平交道北側，行經民雄地區往南跨越牛稠溪後，於嘉北站前銜接「嘉義市區鐵路高架計畫」軌道，工程範圍全長約8.92公里。

鐵道局指出，鐵路高架化後，可消除平交道衍生道路旅行時間增加問題，並改善平交道肇事事故， 提升交通安全，並串聯鐵路兩側道路，以促進地區交通可及性及機動性。

環評委員李錫堤指出，民雄一帶受1906年梅山斷層影響，但報告卻連當年的地震規模都不知道；他強調，當年地震規模7.1，這裡也不是斷層末端，一直新港都是地震帶。

李錫堤補充，在1906年往前120多年，歷史上也曾有梅山地震引發地裂的記載，「甚至有人掉入裂縫中」；若再往後推120多年，也差不多是2020年左右，要求開發單位特別謹慎，加強耐震設計，建議考量採用韌性結構。

鐵道局說，有調查梅山斷層位置，與地調所查詢公告位置相近，現在車站設計雖然避開中心線，但還在300公尺的影響範圍內，因此會加強耐衝擊吸能防落措施、強化橋柱基礎等設計。

經閉門會議討論，本案建議補充修正後通過。根據交通部資料，預計2023年底前動工，2030年完工通車，總經費約新台幣157億元。（編輯：陳清芳）1110420