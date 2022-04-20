承諾打樁減噪 海龍離岸風電環差案過環評

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（中央社記者張雄風台北20日電）環保署環評大會今天審查海龍二、三號離岸風電環差案。經開發單位承諾打樁噪音減輕措施、地震評估及風機強化等，本案建議補充修正後，通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第418次會議，進行「海龍二號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告（第二次變更）」、「海龍三號離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告（第二次變更）」等2案合併討論。

開發單位表示，本次主要變更內容為新增三腳套筒式結構和變更海纜路線、上岸點和陸纜路線等；另外2風場將由原本各2座海上變電站，縮減為各1座變電站；整體變更將減少海、陸域施工影響範圍及施工期程。

在小組會議時，環評委員提出加強打樁時水下噪音減輕措施、檢核地震危害度分析等建議。

開發單位承諾，海龍二號風場於打樁期間，距離風機基礎中心點750公尺監測處，10%水下基礎數量的水下噪音聲曝值不得超過159分貝；並擬定水下噪音警戒值為距離風機基礎中心點750公尺監測處監測數據上升且超過警戒值時，採取適當應變措施，如降低樁錘強度、降低打樁速度（次數）、提升減噪措施強度等。

地震部分，開發單位表示，已在風場周邊及中心規劃5個模擬點，依據實際地質條件，蒐集風場及周邊活動斷層資料；根據歷史地震資料，風場及周邊發生地震機會低，但考量風機施工及營運安全性，風機結構額外加成安全係數進行設計。

環委最後建議，在陸域工程方面，應依地方主管機關正式發布空氣品質惡化警告時，執行空污防制措施，於輕度嚴重惡化警告發布後，加強工區灑水；於中度嚴重惡化警告發布後，則立即停止施工作業。

另外，環委提到，考量未來可能升級為大型風機，應採大型風機的地震危害度分析。經閉門會議討論，本案建議補充修正後通過。（編輯：張芷瑄）1110420