回應王國材溫情喊話 台鐵工會：不再被道德綁架

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣鐵路工會對交通部推動台鐵公司化過程不滿，發起5月1日以不加班方式集體休假。交通部長王國材日前溫情喊話，期待台鐵人樂於付出，台鐵工會今天說，不再被道德綁架。

台鐵公司化條例草案今天將在立法院逐條審查，交通部與台鐵工會歧見一直未化解，台鐵工會先前要求先撤回草案，與員工充分溝通協商後再送審，交通部拒絕，台鐵工會發動5月1日以不加班式集體休假，獲1萬2000名會員響應，另工會也預告端午節、中秋節及國慶日也將合法休假。

台鐵工會在給王國材的信中寫著「我們不再被部長的道德綁架，五一不加班實質上絕非罷工也絕非癱瘓交通，只是行使勞工的權益提出不加班的訴求，絕非如部長所說台鐵人不樂於付出，不然，我們不必選擇只在五一這一天，而是整個連續假期，國人的不便我們也在乎，台鐵人志在服務的高尚情操一直都在，不是我們不懂部長，而是部長不懂我們」。

「台鐵員工想向部長說，我們的需求很簡單，安全、安定、永續經營」。

交通部長王國材19日寫信給台鐵員工，提到這兩年為台鐵同仁爭取到多項福利，太魯閣事故後，台鐵改革是所有交通人必履行的承諾，公司化是唯一道路，他不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論，對於五一勞動節，期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出最專業、最貼心的服務，讓乘客們臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。

台鐵工會的信中也提到，事故帶來的悲傷與痛楚是大家心中永遠的痛，應就所有事故原因檢討與防範，不是利用傷痛達成任務。

台鐵工會感謝這兩年，行政院與交通部積極為台鐵同仁爭取多項福利，但認為這不是政府的施捨與成全，而是還給員工一個公道，因為台鐵的薪資結構與福利低於公家單位與國營事業。

台鐵工會認為，王國材沒有傾聽員工的聲音，公司化草案讓員工陷於恐慌的環境中，也使全民行的安全受威脅，而原先承諾所有對員工好的福利條件，白紙黑字寫進公司化條例，但實際上目前審查的態樣卻非如此，員工不得不用實際行動表達不滿。（編輯：李錫璋）1110421