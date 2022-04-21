網傳大學實施遠距恐被扣補助款 教長：非事實

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（中央社記者許秩維、陳至中台北21日電）網路傳言大學實施遠距教學，可能被教育部扣補助款，教育部長潘文忠今天澄清，網路傳言並非事實，大學如有困難，會請相關單位瞭解。

網路社群Dcard平台有網友發文，提到東吳大學教授傳到群組的訊息，稱校方開會堅持不遠距，是因遠距會被教育部罰錢，還指中原大學因實施遠距被扣補助款。立法院教育及文化委員會今天審議「教保服務人員條例修正草案」，無黨籍立委黃國書質詢時也問及此事。

教育部長潘文忠則澄清，大學實施遠距被扣補助款的傳言並非事實，大學如果有困難，教育部也會請相關單位聯繫瞭解，下週也會召集各校「防疫長」開會，研議相關規範。

東吳大學學務長李坤璋告訴中央社記者，昨天中午有開全校線上師生座談會，針對防疫、遠距教學進行溝通，雖有學生期待因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而實施遠距教學，但校方目前仍依照教育部的暫停實體課標準執行。

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李坤璋指出，在開會過程中，並無人提到學校實施遠距會被教育部扣補助款，更沒有提到中原實施遠距被罰錢，這些都是錯誤訊息，東吳所有官方網站也都沒有學生提到或詢問此事。

中原大學主任秘書吳肇銘接受中央社記者訪問時也提到，上一期的私校獎補助款已審核且中原的獎補助款也算高，下一期則尚未發生，中原實施遠距被扣獎補助款的傳言是子虛烏有，學校目前是依照教育部的暫停實體課標準辦理。（編輯：李錫璋）1110421