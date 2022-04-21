確診師仍須遠距教學惹議 教團：公函不明確

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（中央社記者陳至中台北21日電）多個教育團體反映，部分學校要求確診COVID-19的教師，仍須對學生遠距教學，相關公函語意不明確，導致地方政府擴大解釋。教育部長潘文忠承諾會加強宣導。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）日前發出新聞稿指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續升高，許多教師確診或被匡列居家隔離，仍被要求遠距教學，學生在教室內無人看管，學習品質堪憂。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天也發出新聞稿指出，教育部昨天發出公函指當教師為「確診個案」時，「仍可依照學校持續營運計畫規範下進行遠距教學；如教師因身體狀況無法進行遠距教學者，由學校協助彈性辦理。」公函語意不明確，可能會有地方政府擴大解釋。

全教總呼籲教育部調整作法，教師不幸確診，應以醫療、休養為主，留下的課務由學校安排代課教師，直到確診教師康復為止。

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立法院教育及文化委員會今天審議「教保服務人員條例修正草案」，民主進步黨籍立委賴品妤質詢時提到，教師確診或是被匡列為「密切接觸者」，學校雖可請代課，但可能因為教師本身太盡責或面對上級壓力，而不敢拒絕遠距教學。

對此，教育部長潘文忠解釋，公函的說法是保留彈性給學校，畢竟現在是「停課不停學」，要有人力調度的彈性。但他承諾會加強宣導，確診、被匡列教師如果身體不適，學校應該要好好照顧，協助安排代課教師，從優給予防疫假。（編輯：陳政偉）1110421