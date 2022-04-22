台鐵5/1恐停駛 王國材心情糟盼應變計畫備而不用

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵5月1日可能全面停駛。交通部長王國材今天主持應變計畫記者會，表示心情很糟，也對台鐵列車在勞動節可能停駛表達歉意，希望計畫備而不用，也盼台鐵工會莫傷害忠誠的乘客。

台灣鐵路工會因不滿交通部推動台鐵公司化的做法，認為未充分與工會溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，交通部今天上午舉行應變記者會。

王國材表示，員工是台鐵最重要的資產，交通部與台鐵會持續和員工溝通；立法院交通委員會昨天初審通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，也採納許多工會的建議，雙方的共識已很接近，差距從原本20%縮小至10%，離立法院朝野協商還有1個月，他隨時敞開大門願再與工會溝通，將剩下的差距再縮小。

王國材坦言，交通部花了很多力氣規劃5月1日台鐵列車開不出來的應變措施，他心情很糟，希望這些應變計畫能備而不用，他尊重台鐵工會發起不加班活動的做法，但也希望再多想想，不要傷害台鐵忠誠的乘客。

台鐵局長杜微說，台鐵曾在民國77年也因非天災因素全面停駛過，目前掌握5月1日的情況是，運務部門約有5成的人會上班，但其中列車長願出勤的比例較低，約只3成，至於司機員部分可能派不出人。

杜微表示，台鐵仍持續與司機員溝通，如果當天有司機員願意出勤，台鐵就機動發車，能開一班是一班，並在確定後提前公告。

交通部稍早在記者會說明，已協同台鐵、公路總局及台灣高鐵公司審慎規劃填補台鐵預估5月1日運能缺口約35.8萬人次的需求，並已協調高鐵、國道客運、公路及市區客運籌備疏運運能，務必滿足西部幹線21.1萬人次、東部幹線4.1萬人次、支線及區域10.6萬人次的旅運需求。（編輯：陳政偉）1110422