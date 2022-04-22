康寧大學董事長 教育部發函再酌適當人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）康寧大學董事會近年波折不斷，教育部近日認為董事長人選過去曾有爭議，發函要求「再酌適當人選」。校方則強調，不會影響校務運作，請學生、家長安心。

教育部於民國109年以康寧大學董事會未完成捐資承諾為由，向法院聲請解除全體董事職務獲准。隨後於110年6月組成推選小組，台北醫學大學人馬勝出，然而康寧原董事會向法院提出抗告成功，回復董事資格。

教育部提出「再抗告」，但在法院裁定前，康寧董事會於今年2月11日將承諾捐資的剩餘新台幣1.4億元匯入學校帳戶。教育部以解除全體董事職務理由已不存在，向法院申請撤回再抗告。

歷經解散再回復的康寧董事會，近日選出由吳慶堂擔任董事長，將人事案送到教育部。教育部今天以文字說明向中央社記者證實，已函文康寧董事會「再酌適當人選」。

教育部解釋，主要考量包括康寧董事會因未善盡職權導致影響校務運作，先前曾遭法院解除全體董事職務，且目前南部校區的定位、北部校區的教學環境等校務仍未具體解決。另外，吳慶堂過去或現在擔任其他學校董事時，尚有爭議事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部提醒康寧董事會，應優先妥善處理學生受教權益維護、南部校區發展及北部教學設備改善等事宜。

康寧大學主任秘書傅木龍接受中央社電訪表示，現階段是教育部暫時沒有核准人事案，不是「打回票」，在這樣的狀態下，董事會召開必須報教育部，沒有辦法很自主。但他強調，校務運作不會受到影響，年度計畫、預算都已通過董事會，學生和家長不用擔心。（編輯：陳政偉）1110422