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墾丁珊瑚抱卵待放水溫助產 墾管處將直播海中煙花

2022/4/23 10:53
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）每年農曆3月23日「媽祖生」前後是墾丁珊瑚產卵高峰期，如海中煙花般大爆發景象，令人驚豔。墾管處表示，今天海水溫度偏高，將有助於珊瑚產卵，晚間也將在臉書直播產卵盛事。

墾丁國家公園管理處副處長許書國接受中央社記者訪問指出，22日海水溫度偏低，白天溫度僅攝氏24度，僅少部分的軸孔珊瑚開始產卵，但今天風向偏南風，海水溫度偏高，將有助於珊瑚釋卵。

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墾丁國家公園管理處在每年珊瑚產卵季會在園區的眺石和核三廠出水口進行水下監測，種類包含軸孔珊瑚、叢生棘杯珊瑚、羽珊瑚、環菊珊瑚、微孔珊瑚等，各種珊瑚競相釋放的畫面如海中煙花，十分壯觀。

墾丁國家公園管理處今年與國立海洋生物博物館合作珊瑚產卵影像直播，讓更多愛海人能在第一時刻感受珊瑚產卵盛事，今天晚上9時到9時30分，可在墾管處及海生館臉書觀賞。（編輯：陳政偉）1110423

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