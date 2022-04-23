桃園增527例確診 某醫院爆群聚感染

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園今天新增527例本土個案，市長鄭文燦說，和碩聯合科技龜山廠發生移工群聚，擴大採檢將再增確診數，預估全案會有超過500人確診，另有某間醫院發生群聚感染，進行感控中。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，和碩聯合科技龜山廠移工宿舍已有60多人確診，經擴大採檢風險區1627人，預估會有2至3成確診，因此明天數字會增加，全案會有超過400、500人確診。

鄭文燦表示，和碩聯合科技龜山廠全廠停工5天，且要多次採檢，呼籲各工廠、職場，對員工和移工健康管理和照顧，要建立定期快篩制度，確保職場安全。

鄭文燦表示，另有某家醫院有群聚感染，有16人確診，醫院已進行院內感控和分艙分流措施；桃園市政府衛生局長王文彥補充，這家醫院確診的員工大部分都是和社區陽性確診個案有接觸，因此暫時研判是家戶、社區感染，目前醫院已進行2次大消毒，全院有340人被匡列居隔，並依據狀況進行每3天，甚至每天的採檢。

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針對衛生福利部長陳時中上午10時與台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣首長舉行防疫視訊會議。鄭文燦表示，指揮中心已有發布新聞稿說明相關細節。

鄭文燦說，針對某一起八德區幼兒確診案，要感謝八德區公所等，第一時間協助家庭送醫，聖保祿醫院和長庚醫院也做了最好安排，現在這名幼兒已經轉到防疫旅館，一切情況都是最快速度，提供最適當處理。（編輯：方沛清）1110423