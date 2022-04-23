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林右昌建議中央 居家隔離10天太長應簡化

2022/4/23 16:50（4/23 17:11 更新）
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基隆市長林右昌（圖）23日在線上防疫記者會中說，已向中央建議，居家隔離通知太慢應簡化，居隔10天規定也太長，應減少天數，居隔時間應搭配快篩監測，並以疫苗施打劑數，訂定不同居隔天數標準。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年4月23日
基隆市長林右昌（圖）23日在線上防疫記者會中說，已向中央建議，居家隔離通知太慢應簡化，居隔10天規定也太長，應減少天數，居隔時間應搭配快篩監測，並以疫苗施打劑數，訂定不同居隔天數標準。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年4月23日
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（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市長林右昌今天說，已向中央建議，居家隔離通知太慢應簡化，居隔10天規定也太長，應減少天數，居隔時間應搭配快篩監測，並以疫苗施打劑數，訂定不同居隔天數的標準。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會中說，他於上午在衛生福利部長陳時中召集相關縣市防疫視訊會議上，強烈建議中央，居家隔離的規定應調整。首先，居家隔離的通知太慢，應簡化並加速；第二，居家隔離10天的規定太長，在國人都已接受施打第2劑或第3劑疫苗後，應研議減少天數與管制強度。

第三，居家隔離的時間應可搭配快篩監測，並以疫苗施打劑數來訂定不同居隔天數標準。

他說，為縮短確診者在家等待時間、減少醫療端工作負擔，並讓確診者加速得到回應與服務，基隆市昨天首推「基隆市確診者居家醫療照護服務自我申請快速通道」計畫。昨天公布後就有253人申請，占基隆昨天確診個案275例的92%；今天上午也已有168人入案申請，顯示這個方案得到確診者很好的反應與認同。

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林右昌表示，這個方案快速又便利，連雙北市也致電向基隆市衛生局詢問做法。他在今天陳時中召集相關縣市防疫視訊會議上，也主動與各縣市分享做法，並詳細說明執行細節，希望能為各縣市確診者塞車等待狀況，提供可行解決方案。

林右昌表示，為回應市民需要，基隆市今天加開大型疫苗集中施打站，基隆是疫苗施打的模範生，上午共計施打565人，民眾反應熱烈。（編輯：方沛清）1110423

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