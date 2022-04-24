北市關懷中心等防疫人員 最慢25日起以篩代隔

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天指出，現在區公所及關懷中心要負責追蹤居家檢疫、居家隔離及居家照護3種人，不可能因為染疫就停擺，因此這些防疫人員最慢明天起實施以篩代隔。

柯文哲今天上午赴中山區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關懷中心視察運作情形，區長李美麗報告，目前列管的居家隔離者有1708人、居家照護者有345人，若再加上里幹事負責關懷的居家檢疫者868人，總共要追蹤2921人。

李美麗指出，運作至今遇到最大的困難是，許多民眾會打來反映沒有收到確診通知書，這似乎是因為中央的法傳系統塞車，只能向民眾道歉並安撫，並建立暫時的系統處理。

柯文哲說，這個問題已經下令衛生局向各大醫院通知，若驗出PCR陽性的確診者，除了向個案通知外，還要同時通知衛生局；若醫院不聽話，評鑑就扣分。

柯文哲表示，這場戰爭還沒開始，估計至少會維持最少4個月，且感染人數還在上升，今天應該會破5000人，維持人力很重要，因此在關懷中心上班的人全部取消加班上限，且為了減少疫調負擔，將建立表單讓確診者自行填寫。

柯文哲視察後接受媒體聯訪指出，關懷中心等防疫直接相關單位，不可能有一個人確診就全部停擺，標準動作應該是人員每天早上自主快篩，陰性就繼續上班，因此最慢明天啟動以篩代隔。

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對於疫情發展，柯文哲說，不確定何時會達到高峰，但他預估每日新增人數最高會到5萬人，2個月以上才會降到1000例左右。

媒體詢問，中學明天起實施線上教學演練一週，小學如何處理。柯文哲回應，且戰且走，因為希望社會可以持續運作，所以演練的目標是因應全市停課的狀況，但小學生不太可能一個人待在家中，所以上班日會再找教育局討論作法。（編輯：張銘坤）1110424