澎湖國際海上花火節璀璨登場 人潮嗨翻馬公

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2022澎湖國際海上花火節以「精彩永續綻放」為主軸，25日晚間正式引爆，縣長賴峰偉（右5）等人出席與會。中央社 111年4月25日

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（中央社澎湖縣25日電）澎湖國際海上花火節今晚璀璨登場，700架無人機科技燈光秀及長達15分鐘的七彩煙火秀讓澎湖夜空愈夜愈美麗，現場人潮也嗨翻馬公市，一同為澎湖花火節慶祝20週年生日。

以「精彩永續綻放」為主軸的2022澎湖國際海上花火節，今晚在澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會副議長陳雙全、觀光局澎管處長許宗民及民眾、遊客倒數聲中，正式引爆。

700百架無人機科技燈光秀及長達15分鐘的七彩煙火，精彩絕倫，LINE FRIEND的人氣明星熊大、兔兔也都現身，為花火節20歲生日揭開序幕。

花火節的開幕秀，由澎湖縣青少年交響樂團、動力火車及黃奕儒、黃霆睿、文慧如等多名歌手登場，輪番唱響澎湖花火之夜。

賴峰偉致詞表示，澎湖花火節從他擔任首任澎湖縣長到今天的第3任，歷經20年，這是公家活動，屹立不搖，如同動力火車的歌曲－彩虹，紅得發紫，更成為觀光活動的品牌，是非常不容易的，國人到澎湖快樂地欣賞花火，一定要全程佩戴口罩，平平安安回家。

今晚的花火盛會，除了觀音亭主場地爆滿人潮外，觀音亭一帶的金龜頭（鄰近篤行十村）、重光海堤、西嶼赤馬安檢站、第三漁港及案山漁港等景點，都擠滿人潮，爭睹美麗的煙火及無人機科技表演。

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澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今年邁入20週年，持續與LINE合作，自今晚起至6月30日止每週一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區辦理，其中有10場是LINE主場合作。

旅遊處指出，除了多采多姿的煙火秀外，還有500至700架無人機科技燈光秀與搭載煙火表演，5月21日澎湖海事水產職業學校建校百週年慶將加碼1場；離島場為5月28日七美、6月11日望安及6月25日吉貝，總共施放24場次花火活動。（編輯：戴光育）1110425

2022澎湖國際海上花火節25日正式引爆，700架無人機科技燈光秀與15分鐘絢爛煙火演出，讓澎湖夜空愈夜愈美麗。中央社 111年4月25日

2022澎湖國際海上花火節25日晚間正式登場，璀璨花火在夜空中綻放，搭配無人機科技燈光秀，讓現場民眾驚呼連連。中央社 111年4月25日