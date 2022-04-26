工研院攜手慈濟 擴大合作開發公益科技

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（中央社記者張建中新竹26日電）工研院今天與慈濟基金會簽署合作備忘錄，雙方未來將在偏鄉科技、急難救助、循環再生、綠能科技、淨零碳排、智慧照護與智慧機械等領域擴大合作，開發出更多可供運用在社會公益的科技。

工研院表示，與慈濟基金會的合作，將結合工研院的研發技術能量，及慈濟基金會志工的實務經驗，了解第一線使用需求與問題，共同開發公益科技，提升救災效率。

工研院社會公益委員會主委劉佳明說，工研院過去與慈濟在淨水、環保、綠能等方面已有不少合作成果，如在2013年曾一同挺進被強颱海燕重創的菲律賓災區，工研院團隊1天內就架設好3台淨水設備，即時提供符合衛生及水質標準的飲用水。

劉佳明表示，2015年蘇迪勒颱風過境造成新北市烏來部分地區一度缺水斷電，工研院與慈濟進駐新店龜山國小設置淨水站，每天提供15噸乾淨飲用水，供當地民眾取用。

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劉佳明說，針對一般救災機具無法進入民宅，須仰賴人力清運土石的情況，工研院近期與慈濟合作，先透過人體姿態偵測技術，逐格分析鏟土動作，了解第一線需求，進一步設計出穿戴式鏟土省力裝置，不需燃油或電力，就能達到省力效果，減輕救災人員3成的腰背負擔。

劉佳明表示，期待雙方未來能共同合作開發出更多可供 運用在社會公益的科技，以科技解決急難救助等問題，持續擴大台灣社會正能量。（編輯：郭無患）1110426