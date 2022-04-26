王國材台鐵工會溝通和平破裂 5/1可能有臨時班表

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部長王國材今天到台灣鐵路工會，是近來就工會發起5月1日不加班方式集體休假，第3度與工會溝通，工會決定未改，王國材表示尊重，但可能當天有臨時列車班表；工會形容協商是和平破裂。

台鐵工會不滿交通部處理台鐵公司化過程未充分與員工溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，目前有近1萬3000人響應，當天台鐵所有列車都停駛，交通部上週也公布應變接駁計畫，首度推出類火車，在高鐵及公路無法提供服務的地方，以遊覽車補足運能，昨天也在車站進行演練。

王國材上午與工會溝通前接受聯訪表示， 希望5月1日不要所有火車全停駛，盼有部分班次仍能行駛。

王國材在與工會溝通結束後，與工會理事長陳世杰一起接受聯訪，王國材說，工會仍維持5月1日不加班的決定，交通部尊重，並一定要把應變計畫做好。

王國材說，今天工會提到許多過去他比較不了解的員工問題，包括工作環境與安全等，很多細節是他聽得最清楚的一次，這部分會持續溝通，把員工關心的課題納入未來公司化應改革的方向，今天雖未說服成功，但對話有建設性，他會持續溝通，所有員工面臨的課題，未來在進行公司化時可一一處理，盼共同迎接的台鐵可迎合社會與員工的期待。

至於5月1日是否真的沒有火車可以開出？王國材說，表定班表的火車仍不開，但有少部分司機員願開車，是否有臨時班表，尊重所有同仁要加班或不加班意願，這部分要看最後確定人數，再宣布臨時班表，目前還無法確定有多少司機員願意當天出來開車。

王國材說，接下來的溝通會在行政院版與工會版的公司化條例草案中，納入很多工會提出很深入的部分。

陳世杰形容，今天的協商是和平破裂。所有台鐵同仁從未放棄改革，也不會反對公司化，但重點是整個同仁對公司化條例程序問題上，交通部急就章處理方式，感覺未受到尊重，盼外界不要污名化台鐵，不加班是勞工的權利。

陳世杰也說，交通部在溝通的程序上，讓台鐵員工不信任，其次，5月1日不加班活動，全國勞團也在看，整個企業改制變革，勞動條件改變，有工會就應與工會溝通，沒有工會也須與員工溝通，這是互相信任體制，希望未來朝這個方向走，如果國營企業連這個體制都無法保住，台灣勞團存在的意義就受到質疑，希望未來的溝通要能得到員工信任。

陳世杰說，目前95%司機員簽署5月1日不加班聲明，對於當天要加班的同仁，工會也尊重。

台鐵工會日前曾宣布，也將發起端午節、中秋節及國慶日不加班活動。

陳世杰今天今天說，要5月1日後，與交通部的溝通情形，希望能朝好的方進行，若能解除同仁的不信任，就會有好的結果，要看未來的溝通情況決定。（編輯：陳政偉）1110426