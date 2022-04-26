社區照護有助延緩失智 醫師籲及早接受評估

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奇美醫學中心成立失智共同照護中心，發現轉介至失智社區服務據點對延緩病情惡化有相當程度幫助，26日舉辦失智共同照護衛教宣導，專案副院長陳綉琴（右3）等人出席說明。中央社記者楊思瑞攝 111年4月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）奇美醫學中心成立失智共同照護中心，發現轉介至失智社區服務據點對延緩病情惡化有相當程度幫助，除應及早接受評估，也鼓勵長輩完整接種COVID-19疫苗，方便獲得共照服務。

奇美醫學中心神經內科主治醫師楊勝翔今天在院內衛教宣導會中表示，奇美於2018年成立失智共同照護中心，協助失智病人常規回診，並定期追蹤個案及家屬照顧狀況，提供疾病照顧諮詢、連結相關社會資源，至今服務2455名失智病人，其中有40%的失智症家庭照顧者，在接受服務後感到照顧負荷減輕。

出席宣導會的個案家屬郭姓女子表示，因父母親同時被診斷罹患失智症，她獨自面對照顧父母、工作及生活三方面負擔，常感到喘不過氣，後來透過奇美失智共照中心收案，建議轉介至失智據點及日照中心照顧，個案管理師也會提供諮詢，讓她壓力減輕許多，父母親的整體狀況也有所改善。

奇美失智共照中心個管師吳淑媛表示，失智症照顧的重點在於延緩退化，有些個案因為退休後不愛出門，常在家看電視看到睡著，這樣對病情比較不好，建議評估為輕度失智者可到社區服務據點參與各種課程，中度失智者比較適合到日照中心，除了參加活動，也可得到較妥善的照顧。

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奇美醫學中心專案副院長陳綉琴表示，在COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，去年社區據點曾暫時停止運作幾個月時間，重新運作後就發現有些個案失智退化進程變快，加上配合防疫規定，參加社區活動的長輩要先接種3劑疫苗，導致有些對疫苗有疑慮的長輩無法參加，失智情況恐再惡化。

陳綉琴表示，經過政府與醫界近年來的努力，社會大眾對失智症的認識逐漸提高，面對未來失智人口隨著社會高齡化持續增加，如何營造失智症友善環境，讓患者在社區內自由自在生活、在地老化已成重要議題，希望民眾多注意家中長輩狀況，鼓勵長輩接種COVID-19疫苗也很重要。（編輯：謝雅竹）1110426