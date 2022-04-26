南投新增17確診 2家族8例聚會染疫

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣政府今天公布17例確診個案，包含家庭感染個案共2家族8例，感染源多與家庭聚會、聚餐有關，縣府衛生局長陳南松提醒，非必要勿與不特定對象共食、共餐、脫口罩聊天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布17例確診個案，其中8例疑為家庭感染、3例疑為職場感染、1例疑宴客感染為花蓮縣確診個案接觸者、2例其他感染源、3例外縣市個案已轉回當地衛生局，年齡最大77歲女性、最小5歲女童。

衛生局長陳南松透過新聞稿表示，今天公布家庭感染確診個案共2家族、8例，其中某1個家族5例，經追溯密切接觸史，發現感染源來自家族的阿嬤至桃園探親返回南投，親友假日家庭聚會擴散，匡列密切接觸者共20人，其中4人PCR陽性確診。

陳南松指出，另1家庭確診3例，為親友烤肉、聚餐、唱歌，因同餐、共食、娛樂活動時無法戴好口罩，近距離接觸且邊吃飯邊聊天因此染疫。病患皆已收治醫院、集中檢疫所、居家照護。

陳南松指出，家庭感染常見於聚餐、聚會、近距離聊天、唱歌等，提醒民眾非必要，勿與不特定對象一起共食、共餐、脫口罩聊天，盡量利用通訊、視訊軟體問安方式進行，也請暫時不參加公共場所聚會、聚餐及跨縣市旅遊、避免至人潮密集場所，有助減少家庭感染。

陳南松說，Omicron病毒變異株傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，請民眾做好自主應變，預防感染最好方式就是接種疫苗，也降低感染造成的重症、住院或死亡風險，提醒尚未施打民眾盡快完成3劑COVID-19疫苗。（編輯：謝雅竹）1110426