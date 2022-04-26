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交通檢舉新制4/30上路 限危險駕駛等46項違規

2022/4/26 18:11
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）去年底公布修正的道路交通管理處罰條例，明訂46項民眾可檢舉的交通違規項目，交通部核定今年4月30日實施。交通部今天說，主要是限危險駕駛及嚴重影響交通安全的違規行為。

交通部發布新聞稿，為避免惡意檢舉泛濫，建議民眾可檢舉的交通違規，動態違規，限縮以對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的41項違規態樣；靜態違規，限縮於路口、公車招呼站、消防車出入口等嚴重影響交通安全與秩序的5項違規。

另新的規定，民眾檢舉同一違規行為未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，僅能合併舉發1次。

41項動態違規中，很多是危險及不當駕駛行為，例如蛇行、逼車、交叉路口闖紅燈、闖平交道、手持行動電話開車、未戴安全帽、邊抽菸邊駕駛等。

5項靜態違規，主要是在路口、公車招呼站、消防車出口及入口，嚴重影響交通安全與秩序的違規停車。

交通部說，不在列舉項目的交通違規，民眾仍可透過撥打110請員警到場處理，維護交通秩序。（編輯：管中維）1110426

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