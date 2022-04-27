花蓮增237例確診 豐濱港口村等熱區民眾快篩

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮今天新增237例COVID-19確診者，自3月底至今累計1912人，依3+4新制，今天解隔離1840人，昨晚已送出解隔單和快篩試劑；社區感染仍未歇，縣府呼籲豐濱港口村等熱區民眾快篩。

花蓮今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診237例，累積居隔人數6838人，中央宣布實施居隔3+4新制，今天解隔離有1840人，縣長徐榛蔚說，衛生局人員昨晚送出解隔單和快篩試劑忙到深夜，非常辛苦；昨天也收到中央撥發的莫德納疫苗4800劑，民眾到各鄉鎮衛生所都可施打。

今天新增237例確診者，以社區感染的133人占最多，還有包括慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、榮民總醫院玉里分院、營區、宜蘭婚宴、黃昏市場、中華市場延伸等。

花蓮縣政府衛生局長朱家祥說明，歸類為「社區感染」，為冠羽羽球館、吉安麥當勞、京湘排骨麵、熱海排骨大王、花蓮職業訓練場等處都有確診者且延伸，目前染疫累計人數共26人，呼籲曾在以上地點活動的民眾，主動至慈濟快篩站篩檢。

朱家祥指出，花蓮市區民眾近期幾乎面臨左鄰右舍、周圍同事朋友染疫的情形，各知名店家也都有確診案例，病毒存在社區環境中，而且源頭不易找到，呼籲鄉親做好個人防護、確實遵守防疫措施。

另外，縣府也公布，4月23日晚上在豐濱鄉港口村參加150人大型聚會者，今天晚上到靜浦村辦公室、港口村天主教堂後的籃球場快篩，村長也會廣播通知。（編輯：陳仁華）1110427