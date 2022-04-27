南投增35例確診個案 1歲男童染疫居家照護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣政府今天公布35例確診個案，其中11例疑為家庭感染，其中南投市1歲男童為台北市確診個案兒子，至醫院採檢PCR陽性，昨天居家照護。衛生局說，縣內目前無重度確診病患。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布35例確診個案，其中11例疑為家庭感染、10例其他感染源、9例疑朋友感染、1例疑職場感染、4例外縣市個案轉回當地衛生局，年齡最小南投市1歲男童、最大埔里鎮70歲女性。

根據縣府衛生局資料，這名南投市1歲男童4月26日發燒、全身倦怠、呼吸淺且快，為台北市確診個案兒子，至醫院採檢陽性，Ct值16.1，居家照護；另外，信義鄉2歲男童為4月26日南投縣確診個案密切接觸者，發燒至醫院採檢陽性，Ct值16.5，收治集中檢疫所。

衛生局長陳南松透過新聞稿表示，今天居家隔離陰轉陽個案4例，提醒若有任何不適，請到發放公費快篩試劑診所經醫師評估領取試劑回家使用，若結果為陽性，請撥衛生局防疫專線049-2220904轉介至醫院採檢PCR，或使用塑膠袋攜帶陽性快篩試劑至醫院急診室。

陳南松說，因應居家隔離新制，衛生局需重開居家隔離書，請尚未收到通知單的民眾耐心等候，不必過度擔憂，居隔期間快篩試劑由縣政府提供，請等候衛生所通知領取，居家隔離期間務必遵守防疫規定及注意事項，違者最高可裁處新台幣100萬元罰鍰。（編輯：黃世雅）1110427