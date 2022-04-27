台中新增356例確診 逢甲大學又30人染疫

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府今天公布新增本土確診個案356例，其中逢甲大學新增30例，另外台中市府也有3人確診；市長盧秀燕表示，相關局處單位都已完成清消，不影響市府營運。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中市今天新增356例本土確診個案；依指標個案分類，校園群聚42例（其中逢甲大學新增30例）、職場群聚18例、家庭及朋友群聚71例、市府3局處個別零星人員確診。

盧秀燕說明，市府經濟發展局、消防局與都市發展局各有1人確診。經發局是市場管理科1名內勤人員確診，共匡列3人；消防局文昌分隊1人確診，全隊有33人匡列，救災救護案件由鄰近分隊調度支援；都發局為營造施工科1名內勤人員確診，匡列7人，相關單位都已完成清消，不影響市府營運。

盧秀燕指出，居家照護截至今天上午10時有1280人進行評估，其中795人收案居家照護，258人評估中，227人未符合收案條件。

盧秀燕進一步說明，目前台中居家照護個案有795名，居家照護者一天至少會接到2通電話，除市府委託的15家醫院主責健康照護外，也會接到區公所關懷中心的電話關心，對於居家照護者的基本需求，市府都可即時協助。

針對線上疫調系統成效，盧秀燕表示，隨著個案數越來越多，為控管人力與即時疫調，市府從昨天起實施線上疫調回報機制，截至昨天晚間11時，接獲通報個案共331案，已完成疫調284案、疫調中47案。其中，已完成疫調的個案中，有121件個案使用電子疫調單，使用比例4成2，顯示電子疫調單有效協助完成疫調。

針對大學群聚案，衛生局長曾梓展說，逢甲大學今天新增30例，累計已63人確診，針對確診者隔離與清消等工作，學校都有進行相關配套措施。

盧秀燕表示，中央近日宣布實施居家隔離「3+4」新制，居家隔離者若隔離期滿，依照規定解隔離不用通知書，時間一到即可解隔離，但衛生局會協助以簡訊通知，她代表市府團隊，感謝防疫工作人員的辛勞，也呼籲民眾遵守防疫，共同守護城市安全。（編輯：陳仁華）1110427