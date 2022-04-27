29日起天氣漸不穩定 5/1北台灣降溫轉有雨

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，29日下午起有鋒面通過台灣北部海面，東北風稍增強，天氣不穩定；5月1日起東北風再增強，北台灣降溫，5月2日又有南方雲系影響，全台有雨，預計下週天氣大致偏濕涼。

中央氣象局今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，東部及東南部地區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風。

另外，氣象局也發布高溫資訊，明天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續3天以上出現攝氏36度高溫的機會。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天清晨仍受東北風影響，基隆北海岸還有局部短暫陣雨；白天起東北風減弱，西半部多雲到晴，剩東半部零星短暫陣雨，午後西半部山區短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，明天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻指出，東北風的減弱天氣持續至29日上午；29日下午起至30日有一波鋒面掠過台灣北部海面，加上東北風稍增強，天氣開始不穩定，北部、東半部有局部短暫雨或雷雨，中南部則是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，預計5月1日起東北風再增強，北台灣降溫明顯，由於雲量增多，也會下雨，各地高溫下降；北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部、各山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，雨區會在2至4日再擴大，除了東北風影響外，也有南方雲系水氣影響，中南部地區也會有局部短暫陣雨，全台降雨機會高。

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溫度方面，黃恩鴻表示，預計29、30日北部及東半部高溫略降，5月1日起北台灣高溫約22、23度；目前預估最低溫會是在5月1、2日之間，約19、20度左右；各地水氣偏多、體感偏濕涼。

黃恩鴻表示，目前預估30日在南海或菲律賓東方海面一帶的熱帶擾動發展會比較明朗，至於它的強度及位置，因為各家預報不一，仍有不確定性，對台灣的影響、帶來水氣的多寡也都需要再觀察。（編輯：陳仁華）1110427