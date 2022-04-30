居隔者仍住4人房 逢甲大學校長致歉

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）逢甲大學有學生爆料，校方讓居家隔離者仍住宿舍4人房，確診後導致另3人也要隔離。校長李秉乾昨天深夜道歉，強調並非不作為，而是宿舍應變房量能不足，向學生與家長致歉。

逢甲大學宿舍傳播鏈自4月23日至29日已累計93人確診，有學生在社群網站Dcard爆料，校方並未另外安排居家隔離者1人1室，仍讓他住在4人房內，最後確診導致另3名室友要居家隔離。學生曾向校方反應未獲回應，痛批校方無作為，罔顧學生健康、安全。

對此，李秉乾昨天深夜在學校官方網站發出公開信致歉，內文指出，這波疫情急且快，校內確診者許多為住宿生，一次爆增多例快篩陽性或PCR確診學生。在宿舍區應變房量能不足的情況下，學校調整校長官邸和教職員的休息空間作為確診學生的居隔住所。

文中提到，原為A學生24日晚間在快篩陽性待PCR確認期間，校方對與A學生有密切接觸的另一寢室B學生進行快篩，因B學生快篩結果為陰性，且當時宿舍區應變房所安置的為PCR確診及快篩陽性疑似確診者（包含A學生），已達滿載。

此時B學生尚未取得正式居家隔離通知，因此也無法外送至防疫旅館，故安排B學生於原居住宿舍持續觀察，導致該寢室其他3名室友心生擔憂。

校方表示，福星宿舍公共空間區域規劃30日，利用週末進行全校各校區大規模清消作業，以及宿舍區個別房間清消。校方否認並非漠視、冷處理或不作為，而是應變房量能不足所致，向受影響的學生及家長致歉。（編輯：謝雅竹）1110430