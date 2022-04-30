林右昌：若試劑普遍 支持快篩陽才可赴篩檢站PCR

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（中央社記者沈如峰基隆30日電）基隆市長林右昌今天表示，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑可普遍化，他支持快篩陽性後才可到社區篩檢站核酸檢測（PCR），避免浪費醫療資源。

林右昌下午在防疫線上記者會表示，明天上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分於台灣港務股份有限公司基隆港務分公司加開疫苗集中施打站，為市民施打莫德納（Moderna）或高端疫苗。

媒體提問，傳有民眾揪團去社區篩檢站PCR，是為領「保險金」，增加醫療人員工作量？

林右昌說，的確聽聞類似訊息，這心態非常不可取，是浪費社會資源的害群之馬，耗費寶貴醫療人力。設社區篩檢站是為公共衛生防疫，希望找出社區病例，主要是讓有接觸疑慮、被匡列者及已快篩陽性民眾PCR確認。

他說，基隆每天篩檢近4000人次，聽說還有新北市及台北市民眾在雙北排不到，特別到基隆PCR，還說很划算，順便可到基隆廟口夜市吃美食，這樣實在很扭曲，不應用這樣的心態看待公衛篩檢。

林右昌表示，政府為民眾PCR不是沒成本，PCR一例約花新台幣1600元以上，除醫療資源，也包括人力資源與場地等成本；如果民眾沒公德心，為個人利益濫用政府善意，基隆市政府會滾動檢討，也呼籲民眾自律，留醫療資源給最需要的人。（編輯：李明宗）1110430