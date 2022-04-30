雲林新增142例確診 1歲龍鳳胎染疫已出院

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（中央社記者黃國芳雲林縣30日電）雲林縣今天新增142例確診COVID-19，因近日兒童確診數上升，縣府將於5月2日起接種疫苗。17日確診的1歲龍鳳胎及其父母、阿公，目前已出院返家休養。

雲林縣政府衛生局長曾春美告訴中央社記者，先前雲林1名剛滿周歲男嬰PCR採檢確診，男嬰的龍鳳胎姊姊、父母和阿公隨後也都採檢陽性確診，都是輕症或無症狀，經治療，5人分別於28日及昨天從集中檢疫所及醫院出院返家。

雲林縣長張麗善下午召開線上記者會表示，今日新增142例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案（中央公布147例，其中5例已轉至外縣市），分別為西螺54例，斗六28例，虎尾14例，二崙9例，斗南及北港各8例，土庫、古坑、莿桐、麥寮及東勢各3例，大埤及崙背各2例，林內及台西各1例。

張麗善指出，142例個案中，男女各占一半，年齡分布未滿1歲至84歲，無症狀98人，輕症44人，主要是喉嚨痛、發燒症狀。其中2個族群具關聯性，包括長照機構相關5例，有2名為同住家人，其餘是匡列居隔採檢陽性；另一關聯是家戶間傳染35例，有14戶35名個案，經查多數為家人確診後匡列居隔時採檢陽性。

張麗善說，雲林縣已規劃5月2日起在合約醫療院所先接種6至11歲兒童疫苗，校園接種預計在5月陸續進行，學校已於28日發放接種同意書，讓家長有7天時間考慮。學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長照顧或陪同注射，也可申請防疫照顧假。

張麗善表示，許多學童家長關心的輝瑞BNT兒童疫苗，經詢問中央，疫苗預計會5月中旬才會到貨，但供貨時間仍有變數，若屆時一切順利到貨，最快能在6月初撥給各縣市衛生局進行接種。

雲林縣5月加嚴防疫措施，仍暫停醫院探病及機構探視延長至5月31日。（編輯：吳協昌）1110430