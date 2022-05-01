慈濟與天主教靈醫會跨宗教合作 援助烏克蘭難民

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）擴大對烏克蘭難民援助，慈濟基金會與天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會透過視訊簽約，預計將在波蘭、烏克蘭投入食品、生活必需品、醫療服務及安置收容中心等人道救援。

佛教慈濟慈善事業基金會今天發布新聞資料指出，天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會執行董事阿里斯特洛．米蘭達（Aristelo Miranda）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，4月30日透過視訊簽署慈善合作契約書。

慈濟基金會指出，雙方過去曾共同協助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻國家，這次合作將投入烏克蘭難民關懷，在波蘭首都華沙4個地區包含華沙最大的中央火車站、華沙西站火車站設服務站，安置難民收容所、發放現值卡。

慈濟基金會指出，在烏克蘭利沃夫、哈爾科夫2座城市提供烏克蘭人食物、保暖衣物、衛生用品、醫藥箱，預計這次為期5個月合作，將協助4萬人次。

慈濟基金會指出，據聯合國難民署統計，截自4月29日共有逾546萬難民逃離烏克蘭，其中超過300萬逃到鄰國波蘭，慈濟除了在波蘭的3個城市提供人道援助，也與天主教靈醫會共同以跨宗教的愛來援助烏克蘭難民。

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天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會主席荷西．伊格納西奧簽約時指出，佛陀的慈悲、天主的仁愛是為了拯救苦難人而存在，核心價值是一樣的，這是很大的責任及使命，將秉持感恩、尊重、愛為烏克蘭難民提供尊重及有品質的援助。

顏博文指出，雙方共同懷著服務人類使命，相信跨宗教合作將能在各方面協助難民，也感謝民眾捐款和支持，幫助所有需要的人。（編輯：方沛清）1110501