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反映國際油價 台塑2日起汽柴油均降1角

2022/5/1 14:22
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率等因素，將自2日凌晨1時起調降汽油批售價格每公升新台幣0.1元、柴油每公升0.1元。

台塑油價調整後，參考零售價為92無鉛汽油每公升30.4元、95+無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28元。

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台塑石化發布新聞稿說明，本週國際油價先因市場擔憂中國疫情加劇擴大封鎖而下跌，隨後受俄羅斯中斷供應歐盟兩國天然氣，以及德國支持歐盟實施對俄羅斯石油禁令等因素影響，支撐油價緩步回升，但週平均價格仍低於上週。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自2022年5月2日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：楊凱翔）1110501

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台塑化21日起調降汽油每公升1角 柴油不調整
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