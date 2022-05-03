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白天回溫 吳德榮：下一波鋒面母親節報到

2022/5/3 08:31（5/3 09:22 更新）
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氣象局表示，3日白天起東北季風逐漸減弱，溫度慢慢回升，桃園以北及東半部高溫為21至23度。圖為民眾在台北中正紀念堂廣場散步。（中央社檔案照片）
氣象局表示，3日白天起東北季風逐漸減弱，溫度慢慢回升，桃園以北及東半部高溫為21至23度。圖為民眾在台北中正紀念堂廣場散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為台中市大甲區攝氏13.5度。氣象專家吳德榮表示，白天氣溫逐漸回升，水氣漸少；下一波鋒面預計母親節報到，帶來天氣的轉變。

根據中央氣象局網站，截至上午8時，平地最低溫為台中市大甲區13.5度、基隆市七堵區14.1度。

氣象局指出，今天清晨水氣逐漸減少，整體降雨減緩，剩基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯，西半部大多為多雲天氣，山區偶有殘餘水氣，時不時會有局部短暫陣雨出現。

氣象局表示，溫度方面，今晨受東北季風影響，各地偏涼，中部以北及宜蘭低溫為攝氏15至17度，南部及花、東為18、19度，白天起東北季風逐漸減弱，溫度慢慢回升，桃園以北及東半部高溫為21至23度，新竹以南為25至27度，感受較舒適。

氣象局觀測，東北風仍偏強，嘉義以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

據環保署空氣品質預報，今天清晨受南方雲系影響，西半部降雨機率高，空氣品質普遍佳，白天東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區擴散條件稍轉差，空氣品質為良好至普通等級。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，白天起鋒面及南海水氣已南移至巴士海峽，中部以北好轉，南部、東半部及山區仍有局部短暫雨；白天起氣溫略回升，北微涼、南舒適，各地早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至6日受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨；各地氣溫逐日回升。

吳德榮說，7日大氣不穩定度略提高，西半部午後部分平地亦有局部短暫陣雨或雷雨；8日「梅雨季」第2道鋒面影響，帶來天氣的轉變。

吳德榮提到，9日鋒面遠離，天氣漸好轉，仍然不是「滯留性」鋒面，但為第6、7天的模擬，對各地影響，需持續觀察。（編輯：方沛清）1110503

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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