婦團籲每鄉鎮設0至2歲公托服務 收費應透明

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（中央社記者張雄風台北4日電）婦女新知基金會表示，0至2歲公共托育資源分配不均，過半數集中雙北地區，且有收費不透明問題；呼籲政府協助每一鄉鎮至少要有一處0至2歲公托服務、縣市政府應公開收費標準。

婦女新知基金會今天舉辦「有政府，要做事！保障媽媽工作權，0至2歲公共托育別漏接」記者會。會中提到總統蔡英文曾說政府要當家長的神隊友，但現在托育政策最弱的環節就是0到2歲公共托育資源不足且不均。

婦女新知基金會表示，0至2歲送托率只有17.1%，全國可收托人數僅9988人，不到1萬人，相較2021年新生兒15萬3820人，家長只能無奈搶抽籤、排隊等公托名額。

此外，城鄉差距極大，托育資源集中在雙北。全國0至2歲公共化托育共313處，其中新北市（93處）、台北市（79處）加起來共172處，就占了全國服務資源55%。

婦女新知基金會更舉例，花蓮全縣只有3處的0至2歲社區公共托育家園（鳳林鎮、花蓮市、玉里鎮），可收托人數各12名，名額珍稀。花蓮縣民謝芬卿出席記者會表示，她排隊等待鳳林鎮的0至2歲托育名額已經超過1年了，小孩都快2歲還等不到名額，因為12人托育名額以鳳林鎮的鎮民及弱勢身分為優先。

另外，市場上也傳出托嬰收費漲價的消息。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，衛福部宣布今年8月起將調高0至2歲托育補助，每月自新台幣7000元提升至8500元，但若新北市政府同意托嬰收費調漲2000元，將形同業者完全吃掉家長補助1500元還有賺。

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覃玉蓉提到，檢視新北市106年2月、111年2月物價指數，發現新北市總體物價上漲幅度僅0.9%，其中教養費用上漲幅度6.6%。如果每月調漲2000元，收費漲幅高達10%，明顯高於物價波動幅度。

婦女新知基金會呼籲，每一鄉鎮市區都應至少提供一處0至2歲公共托育服務資源；收費價格管控在該縣市育齡家長的家庭可支配所得之10%至15%；各縣市政府應公開各項公共化及準公共托育收費的定價計算標準。（編輯：張芷瑄）1110504